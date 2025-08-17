logo
العالم العربي

الشرع يكشف عن نهج "خارج الصندوق" ضد إسرائيل في السويداء (فيديو)

الشرع يكشف عن نهج "خارج الصندوق" ضد إسرائيل في السويداء (فيديو)
أحمد الشرعالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 2:37 ص

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت، عن اتباع نهج "خارج الصندوق" في التعامل مع ملف التدخل الإسرائيلي في السويداء.

وقال الشرع في كلمة له، ألقاها خلال لقاء في إدلب: "ما جرى في السويداء كان امتحاناً حقيقياً لوضع الدولة، وكان هناك تحليل للمشهد".

وأضاف: "ثبتت حقيقة أن إسرائيل تتدخل في السويداء، وتحاول تنفيذ سياسات منها ما هو لإضعاف الدولة بشكل عام، أو محاولة اختلاق حجة للتدخل في السياسات القائمة في المنطقة الجنوبية".

وتابع الشرع: "نعالج وندير هذا المشهد ليكون بأقل الخسائر دائماً كما اعتدنا في علاج مشاكلنا وبطرق خارج الصندوق ليس كما اعتادها ويتوقعها الناس وعليكم أن تراقبوا النتائج في النهاية والتي ستكون سليمة ومبشرة".

وكان الشرع قد عقد جلسة حوارية، بحضور عدد من الوزراء، مع أكاديميين وسياسيين وأعضاء من النقابات المهنية والوجهاء في محافظة إدلب.

وكشف عن محاولات ورغبات لدى بعض الأطراف لإنشاء "كنتونات محلية"، حسب وصفه، في سوريا، مشدداً على أن عوامل التقسيم "شبه مستحيلة" في سوريا.

أخبار ذات علاقة

غليان في السويداء.. مظاهرات تدعو للقطيعة مع دمشق وفتح معبر نحو القنيطرة (فيديو)

غليان في السويداء.. مظاهرات تدعو للقطيعة مع دمشق وفتح معبر نحو القنيطرة (فيديو)

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC