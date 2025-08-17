الشرع يكشف عن نهج "خارج الصندوق" ضد إسرائيل في السويداء (فيديو)

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت، عن اتباع نهج "خارج الصندوق" في التعامل مع ملف التدخل الإسرائيلي في السويداء.

وقال الشرع في كلمة له، ألقاها خلال لقاء في إدلب: "ما جرى في السويداء كان امتحاناً حقيقياً لوضع الدولة، وكان هناك تحليل للمشهد".

وأضاف: "ثبتت حقيقة أن إسرائيل تتدخل في السويداء، وتحاول تنفيذ سياسات منها ما هو لإضعاف الدولة بشكل عام، أو محاولة اختلاق حجة للتدخل في السياسات القائمة في المنطقة الجنوبية".

وتابع الشرع: "نعالج وندير هذا المشهد ليكون بأقل الخسائر دائماً كما اعتدنا في علاج مشاكلنا وبطرق خارج الصندوق ليس كما اعتادها ويتوقعها الناس وعليكم أن تراقبوا النتائج في النهاية والتي ستكون سليمة ومبشرة".

وكان الشرع قد عقد جلسة حوارية، بحضور عدد من الوزراء، مع أكاديميين وسياسيين وأعضاء من النقابات المهنية والوجهاء في محافظة إدلب.

وكشف عن محاولات ورغبات لدى بعض الأطراف لإنشاء "كنتونات محلية"، حسب وصفه، في سوريا، مشدداً على أن عوامل التقسيم "شبه مستحيلة" في سوريا.