الجوع يقرص الحيوان والإنسان في حديقة حيوانات بغزة

وقال عادل جمعة الذي فر من مدينة غزة: "هناك الكثير من العائلات قد محيت من السجل المدني. ونحن الآن كل عائلتنا موجودون في هذه الحديقة، أنا لست خائفا لأن الحيوانات على الأرض أرحم بكثير من طائرات ودبابات العدو الإسرائيلي".

الوجود بين الحيوانات أرحم بكثير من طائرات الاحتلال في السماء.

وقال أحمد جمعة، مالك حديقة الحيوانات، إن أربعة قرود نفقت بالفعل وصار خامس ضعيفا جدا لدرجة أنه لا يستطيع حتى إطعام نفسه عندما يتوفر الطعام.

وأضاف أنه يخشى كذلك على حياة شبلين يمتلكهما، وقال: "بالنسبة للأسود، نحاول أن نوفر لهم وجبة كل أسبوع. وأحيانا لا نستطيع، أحيانا نستطيع توفير الخبز الناشف من خلال نقعه في الماء، نحاول أن نبقيهم على قيد الحياة. الوضع مأساوي جدا جدا".

وقال إن أم الصغيرين فقدت نصف وزنها منذ بدء الصراع، بعد أن صارت تحصل على حصص أسبوعية من الخبز بدلا من وجبات الدجاج اليومية.