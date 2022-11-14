الخارجية العراقية تدين القصف الإيراني على إقليم كردستان

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، القصف الإيراني الذي استهدف محافظتي أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات دبلوماسيّة عالية المستوى.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "وزارة الخارجية تدين وبعباراتٍ شديدة ومُكَرَّرة، ما أقدَمَ عليه الجانب الإيراني صباح اليوم، من قصفٍ مدفعيٍّ وبالطائرات المُسيَّرة، على عددٍ من مناطق إقليمِ كُردستانِ العراق، والتي أوقعت العديد من المواطنينَ الآمنين بين شهيدٍ وجريح".

وأضافت أن "هذا النَهج الأُحاديّ، العدائيّ، لن يكونَ عاملاً للدفعِ بحلولٍ تُفضي للاستقرار، وسبَقَت مواقفنا لتؤشِّر إلى خطر هذا التجاوز السافر على سيادة العراق وأمن مواطنيه، وما يعكسه من تهديدٍ مُستَمِر سيتسبب بإرباكِ المنطقة ويرفع مستوى التوتر فيها".

وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيانها أنها: "سنتخذ إجراءات دبلوماسيَّة عالية المستوى في هذا الجانب، غير متوانية عن حفظ وصون سيادة العراق، وبما يُعَزِّز أمن شعبه".

وقتِل شخص وأصيب 10 آخرون، في وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، في قصف استهدف إقليم كردستان العراق، تبنته قوة من الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن "قواته قصفت بعض مقرات التنظيمات الكردية المعارضة في إقليم كردستان، شمال العراق".

وتتهم إيران الجماعات الكردية المعارضة "بالدخول على خط الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مدن البلاد، خاصة في المناطق ذات الأغلبية الكردية".

وتشهد إيران، منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة؛ على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي الشرطة بعد اعتقالها في طهران.