عمليات إنقاذ المصابين جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة
عمليات إنقاذ المصابين جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزةرويترز

"صحة غزة" تطالب بتوفير ممر آمن لإخراج الجرحى

حثت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، اليوم الأحد، على أن توفر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو مصر ممرًا آمنا لخروج الجرحى من القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة "نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل على توفير ممر آمن لخروج الجرحى ومرافقة هؤلاء الجرحى وضمان وصولهم الآمن إلى معبر رفح البري حتى يتم خروجهم إلى مستشفيات جمهورية مصر العربية".

عمليات إنقاذ المصابين جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة
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وأضاف مقترحا خيارا آخر: "أو نطالب الأشقاء في جمهورية مصر العربية بدخول سيارات إسعاف مصرية ووصولها إلى مستشفيات قطاع غزة لنقل الجرحى من مستشفيات قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية لضمان تأمين خروجهم بسلام حتى لا يتم استهدافهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

إسرائيل
طوفان الأقصى
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