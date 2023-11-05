"صحة غزة" تطالب بتوفير ممر آمن لإخراج الجرحى

حثت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، اليوم الأحد، على أن توفر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو مصر ممرًا آمنا لخروج الجرحى من القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة "نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل على توفير ممر آمن لخروج الجرحى ومرافقة هؤلاء الجرحى وضمان وصولهم الآمن إلى معبر رفح البري حتى يتم خروجهم إلى مستشفيات جمهورية مصر العربية".