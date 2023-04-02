مصادر: السعودية تعتزم دعوة بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية
قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن المملكة العربية السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية التي تستضيفها الرياض في مايو/ أيار، وهي خطوة من شأنها إنهاء عزلة سوريا الإقليمية رسميًا.
سيتوجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة
وقال مصدران إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة المقرر عقدها يوم 19 مايو/ أيار.