مصادر: السعودية تعتزم دعوة بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن المملكة العربية السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية التي تستضيفها الرياض في مايو/ أيار، وهي خطوة من شأنها إنهاء عزلة سوريا الإقليمية رسميًا.