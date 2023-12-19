شاهد بالفيديو.. هكذا خرج مستشفى كمال عدوان بغزة عن الخدمة
ركام ودمار طال كل شيء.. هكذا بدا مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بعد أن اقتحمه الجيش الإسرائيلي، ليدمر أجزاءً واسعة من مرافقه التي كانت الفرصة الأخيرة للنجاة، بعد توقف مستشفيين آخرين لمَن تبقى من سكان شمال القطاع.
ويقول حسام أبوصفية، مدير قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان، لـ"إرم نيوز"، إن المستشفى خرج من الخدمة بشكل كامل بعد استهداف جميع مرافقه، مؤكدًا عجز الكادر الطبي عن تقديم أيّ خدمات للمرضى.
وتعرَّض المستشفى، الذي حاصره الجيش الإسرائيلي لأيام، لقصف متواصل جعله خارج الخدمة، فيما يحذر العاملون فيه من أن إعادة تأهيله لتقديم الخدمة للمرضى ستحتاج لوقت وجهد كبيرين.
وداست الجرافات الإسرائيلية الجثث وأخرى تُركت للكلاب كي تنهش أجسادها، هذا جزء من شهادات مروعة قدمها الناجون من ليلة اقتحام المستشفى، فضلًا عن التنكيل بالطواقم الطبية والنازحين، الذين قضوا ليالي طويلة بجوار جثث من سبقهم للموت برصاص الجيش الذي كان يحاصر المستشفى.