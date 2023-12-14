العراق.. تحذيرات من استمرار الفصائل باستهداف المصالح الأمريكية

حذرت جهات عراقية من مخاطر استمرار الفصائل المسلحة المدعومة من إيران باستهداف المصالح والأهداف الأمريكية في العراق وسوريا مع إخفاق الحكومة بالالتزام بتعهداتها لإيقاف ذلك.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أجرى، الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأكد السوداني لبلينكن التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين، مع التأكيد على قدرة القوات الأمنية العراقية على القيام بواجباتها في ملاحقة منفذي الهجمات على البعثات الدبلوماسية، دون تدخل أية جهة خارجية، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

بدوره، شدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة تأمين البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة في العراق، وملاحقة العناصر التي تقف وراء الهجمات عليها".