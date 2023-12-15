"التايمز": هاريس وراء تغيّر الموقف الأمريكي "المفاجئ" من حرب غزة
كشف تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، تقف وراء التغيّر المفاجئ في الموقف الأمريكي المفاجئ من حرب غزة.
وقالت الصحيفة، إن هاريس "أشعلت مزيدًا من الأجواء الساخنة في البيت الأبيض بسبب دخولها على خط الأحداث في غزة بُعيد تكليفها بالحوار والتشاور مع القادة العرب على هامش قمة المناخ "كوب 28"، التي استضافتها دولة الإمارات".
وأضافت أن هاريس تقف وراء "توترات" في البيت الأبيض بعد ظهور مزاعم بأنها حثت بايدن وزملاءها على إظهار المزيد من الاهتمام إزاء الضحايا الفلسطينيين، الذين تستمر أعدادهم في الارتفاع، بفعل الهجمات الإسرائيلية المتزايدة.
وقال أحد المقربين من مكتب هاريس "إنها تريد من الولايات المتحدة أن تكون "أكثر صرامة" مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو"، و"أكثر قوة في السعي إلى تحقيق سلام طويل الأمد وحل الدولتين".
وأضاف التقرير بأن هذه التوترات، التي نفاها البيت الأبيض، تأتي وسط علامات متزايدة على وجود احتكاك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وداخل الحزب الديمقراطي مع استمرار القصف الإسرائيلي لغزة.
وتعهد بايدن، مرارًا، بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل في حربها التي تشنها ردًا على هجوم حماس، إلا أنه حذَّر، مؤخرًا، - في تغير ملحوظ - من أن حكومة بنيامين نتنياهو تفقد الدعم الدولي بسبب "قصفها العشوائي" لغزة.
وفي أشد انتقاد لنتنياهو منذ بداية الصراع، دعا الرئيس بايدن رئيس الوزراء إلى تغيير حكومته اليمينية المتشددة، والتي قال إنها "تجعل من الصعب للغاية" تأمين سلام طويل الأمد في المنطقة".
وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة "التأكد من أن بيبي (لقب نتنياهو) يفهم أنه في نهاية المطاف لا تستطيع إسرائيل أن تقول لا لإنشاء دولة فلسطينية".
لكن الإدارة الأمريكية نفت وجود أي خلاف بين الرئيس ونائبته التي يتمثل دورها بتقديم النصح والمشورة، تمامًا أسوة بباقي الطاقم، لبايدن، بحسب الصحيفة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي "إن هاريس تريد أن تكون الضربات الإسرائيلية في غزة أكثر دقة للحد من الخسائر في صفوف المدنيين".
وشدد "كيربي" على أن نائية الرئيس جزء من البيت الأبيض والإدارة بأكملها التي لا تريد رؤية سقوط مزيد من الضحايا المدنيين في غزة.
المصدر: صحيفة التايمز البريطانية