"التايمز": هاريس وراء تغيّر الموقف الأمريكي "المفاجئ" من حرب غزة

كشف تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، تقف وراء التغيّر المفاجئ في الموقف الأمريكي المفاجئ من حرب غزة.

وقالت الصحيفة، إن هاريس "أشعلت مزيدًا من الأجواء الساخنة في البيت الأبيض بسبب دخولها على خط الأحداث في غزة بُعيد تكليفها بالحوار والتشاور مع القادة العرب على هامش قمة المناخ "كوب 28"، التي استضافتها دولة الإمارات".

وأضافت أن هاريس تقف وراء "توترات" في البيت الأبيض بعد ظهور مزاعم بأنها حثت بايدن وزملاءها على إظهار المزيد من الاهتمام إزاء الضحايا الفلسطينيين، الذين تستمر أعدادهم في الارتفاع، بفعل الهجمات الإسرائيلية المتزايدة.