قطر: حماس تسلمت أدوية لإيصالها إلى المحتجزين الإسرائيليين

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تأكيدات من حركة حماس الفلسطينية باستلام شحنة أدوية، والبدء في إيصالها إلى المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ماجد الأنصاري، إن قطر تلقت تأكيدات من حماس باعتبارها وسيطا في الاتفاق الذي يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع.

وأكد الأنصاري، في بيان على حسابه بمنصة "إكس"، أن بلاده مستمرة في الوساطة بمختلف الملفات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة في تبادل الأسرى والمحتجزين، والجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي.