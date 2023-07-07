الأنظار تتجه لبوتين.. هل يتدخل للإفراج عن الإسرائيلية المحتجزة بالعراق؟

ما إن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤخرا، عن احتجاز مواطنة إسرائيلية في العراق من قبل جماعة مسلحة موالية لطهران، حتى أثير نقاش بشأن السبل الممكنة لإعادة المرأة الأكاديمية، لا سيما أنها تحمل الجنسية الروسية في الوقت نفسه.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، فإن باحثة الدكتوراه في جامعة برنستون الأمريكية، إليزابيث تزيركوف، كانت قد زارت العراق لأجل إجراء بحوث ميدانية حول فهم الناس للسياسة ورؤيتهم لمجريات الأمور.

وقال أوزي رابي، الباحث في مركز موشي دايان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا بجامعة تل أبيب، إن جماعة كتائب حزب الله التي احتجزت الباحثة البالغة 36 عاما معروفة بصلتها بإيران.

وتابع الباحث في مقابلة إذاعية مع إذاعة "معاريف"، أن إسرائيل قررت اللجوء إلى خطوة تكتيكية تتمثل في الإلقاء باللوم على الحكومة العراقية وتحميلها مسؤولية سلامتها "وفي الواقع، هذه مباحثات معقدة، وعلى درجة كبيرة من التعقيد".

ولدى سؤاله حول ما إذا كانت كلمة واحدة فقط من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كافية للإفراج عن الباحثة الإسرائيلية، أجاب الباحث بأنه يشك في أن يكون هذا الأمر ممكنا، "بهذه السهولة".

وتقيم روسيا علاقات وطيدة مع إيران، ويرى متابعون أن موسكو تستطيع أن تتدخل لدى إيران، وعندئذ، ستوعز طهران للميليشيات التابعة لها في العراق بأن تتخذ قرارا لصالح الإفراج عن الباحثة.

وبما أن الباحثة الإسرائيلية تحمل الجنسية الروسية أيضا، فذلك يشكل حافزا إضافيا حتى تبادر السلطات الروسية من أجل إطلاق سراح المحتجزة.

لكن الباحث الإسرائيلي أعرب عن أمله في أن يتمكن بوتين فعلا من إنجاز المهمة، مشيرا إلى أمرين مهمين في الوقت الراهن، بحسب قوله، وهو أنها موجودة في العراق، وما زالت على قيد الحياة.

وتابع أن ما حصل، في إشارة إلى اختطاف الباحثة الإسرائيلية بالعراق، أمر غير مألوف، مشددا على ضرورة توجيه تحذير للباحثين حتى يتفادوا الإقدام على خطوات من قبيل زيارة العراق، نظرا للمخاطر التي تحدق بهم.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية