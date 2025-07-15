الداخلية السورية: مجموعات "خارجة عن القانون" خرقت الاتفاق في السويداء

قالت وزارة الداخلية السورية اليوم الثلاثاء إن مجموعات "خارجة عن القانون" عادت إلى محافظة السويداء بعد طردها منها وتأمين المدينة، ما أدى إلى خرق الهدنة التي تم الاتفاق عليها صباح اليوم.

وفي بيان لها، أكدت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع وزارة الدفاع نجحت بطرد "المجموعات الخارجة عن القانون" من السويداء، وتأمين المدنيين، وإعادة الاستقرار للمدينة.

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وأفادت أن ذلك جاء بعد اجتماع موسع ضم قائد الأمن الداخلي، أحمد الدالاتي، ووجهاء وأعيان من السويداء، انتهى إلى التوافق على تثبيت نقاط أمنية داخل المحافظة، وسحب الآليات العسكرية والعناصر التابعة لوزارة الدفاع، لتعزيز التهدئة والاستقرار.

وأوضحت "الداخلية السورية" أن هذه التفاهمات تم اختراقها بعد أن عادت مجموعات مسلحة "خارجة عن القانون" إلى السويداء، واستهدفت عناصر الأمن والشرطة.

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ولفتت الوزارة إلى أن غارات إسرائيلية استهدفت محيط المحافظة "دعما لهذه المجموعات"، حيث شنت غارات على مواقع للقوى الأمنية والعسكرية، ما أسفر عن مقتل عدد منهم.

وأكدت أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، وسط جهود حثيثة لإعادة فرض السيطرة واحتواء التوتر.