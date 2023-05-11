مشروع قانون أمريكي لمحاربة التطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد

قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الديمقراطيين والجمهوريين، اليوم الخميس، مشروع قانون يهدف إلى منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد كرئيس لسوريا، وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول الأخرى من تطبيع العلاقات مع الأسد.

مشروع القانون، الذي أوردته وكالة "رويترز" لأول مرة، سيمنع الحكومة الفيدرالية الأمريكية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة الأسد، الذي يخضع لعقوبات أمريكية، كما سيوسع "قانون قيصر"، وهو قانون أمريكي فرض جولة صارمة من العقوبات على سوريا في 2020.