إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر الأربعاء، عدة مناطق في الضفة الغربية.
وقال شهود عيان لـ "إرم نيوز"، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، عن طريق حاجز "بيت فوريك" العسكري، ترافقها جرافتان، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.
وأضاف الشهود، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
واعتقلت قوة إسرائيلية فلسطينيينِ، بالقرب من مفترق بلدة "عرابة"، جنوب غرب جنين، بعد كمين نصبته قوة خاصة إسرائيلية.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوة إسرائيلية، أطلقت النار على شاب قرب حاجز "حوارة"، ما أدى إلى إصابته بعدة رصاصات، كما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصاب، قبل أن تعتقله.
وداهمت قوات إسرائيلية فجر اليوم، مخيم "بلاطة" جنوب نابلس، واندلعت مواجهات واشتباكات مع أهالي المخيم بعد محاولتهم التصدي لاقتحام الجيش الإسرائيلي.
وأكدت مصادر فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي فجر منزلًا ومقرًا لحركة فتح، في مخيم بلاطة جنوب نابلس.