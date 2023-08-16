إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ‎

أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر الأربعاء، عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقال شهود عيان لـ "إرم نيوز"، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، عن طريق حاجز "بيت فوريك" العسكري، ترافقها جرافتان، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وأضاف الشهود، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.