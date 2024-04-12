خلافات تؤخر تشكيل حكومة كركوك.. ومخاوف من حل مجلسها

رغم مرور نحو أربعة أشهر على إجراء انتخابات مجالس المحافظات، مازال الصراع والخلاف السياسي مستمراً بين الكتل والأحزاب السياسية في كركوك بشأن تشكيل الحكومة المحلية بالمحافظة، وسط مخاوف من الإقدام على حل مجلس المحافظة، لإخفاقه في أداء مهامه وتشكيل الحكومة المحلية.

وقال عضو مجلس المحافظة رعد صالح، لـ"إرم نيوز"، إن "الخلافات السياسية مازالت مستمرة ما بين كل القوى السياسية بشأن تشكيل حكومة كركوك المحلية، رغم وساطة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن الصراع محتدم؛ فالصراع ليس سياسيا، بل هناك صراع قومي وحزبي على منصب المحافظ".

وأضاف أن "فقدان الكتل للأغلبية جعل تشكيل الحكومة صعب فالحكومة لا يمكن تشكلها دون وجود أغلبية وهذه الأغلبية تتطلب تحالفات سياسية، فلا توجد أي بوادر لأي تحالف في ظل الصراع المحتدم على منصب المحافظ، وهذا الخلاف السياسي وصل لمرحلة خطيرة وقد يكون له تداعيات على الوضع القانوني لمجلس المحافظة".

وأردف صالح أنه "بعد انتهاء عطلة العيد ستكون هناك حوارات جديدة بين القوى السياسية بهدف الوصول الى تسوية لحل خلاف تشكيل حكومة كركوك المحلية، ومن ضمن المقترحات بأن تكون رئاسة الحكومة المحلية دورية، لكل طرف سياسي يكون سنة على رئاسة الحكم، لكن هذا المقترح مازال مطروح كمقترح ولا اتفاق وتوافق سياسي عليه".