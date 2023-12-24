وسط استعار المعارك.. بايدن: "لم أطلب" وقف إطلاق النار في غزة

تواصل إسرائيل القتال في محاولة لفرض سيطرتها الكاملة على شمال قطاع غزة في مواجهة مسلحي حركة حماس، في وقت ناقش فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي الأوضاع في الحرب المستمرة منذ 11 أسبوعا.

جاء ذلك بعد يومين من إصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا دعا فيه لزيادة المساعدات للقطاع، لكنه لم يصل إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار.

وتصاعد دخان كثيف فوق مدينة جباليا شمال القطاع أمس السبت، والتي تضم أيضا أكبر مخيم للاجئين في غزة. وأفاد سكان باستمرار الضربات الجوية والقصف من دبابات إسرائيلية قالوا إنها توغلت داخل المدينة.