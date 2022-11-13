بمشاركة ضباط سودانيين متقاعدين.. ما سبب إنشاء "قوات كيان الوطن"؟

أعلن متقاعدون من القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، عن تشكيل كيان عسكري تحت اسم "قوات كيان الوطن".

ورفض القائد العام لقوات كيان الوطن العسكري، الصوارمي خالد سعد، الكشف عن عدد القوات لكنه وصفها بالضخمة.

وشغل الصوارمي منصب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال سعد خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأحد في الخرطوم، إن الكيان لديه 28 هدفا أبرزها إلغاء اتفاقية جوبا، وتحسين العلاقة مع مصر، فضلا عن التمسك بوطنية القوات المسلحة ووحدتها، إضافة لتمثيل الولايات التي لم تشكل قوات عسكرية.

وأبان أن هذه القوات منتشرة بكل ولايات السودان، ونفى منح رتب عسكرية لمنسوبيها مؤكدا قدرتهم على تنظيمها.

وقال القائد العام لقوات كيان الوطن العسكري: "ليس لدينا صدام مع القوات النظامية ولن نلجأ لإغلاق الطرق والمظاهرات وغيرها من الأساليب التي من شأنها أن تدخلنا في مواجهة مع القوات النظامية".

وطالب بوحدة القوات المسلحة، مؤكدا جاهزيتهم للتنازل من أجل ذلك.

وأوضح أن هذه القوات تأتي للرد على الحركات المسلحة التي حصلت على مناصب ووزارات، وأضاف: "الوسط والشمال لم يتم منحهم أي مناصب للقيادة والوزارات لأنهم لم يكونوا قوات أسوة بحركات دارفور".

وأعلن رفضهم لأي قوات لحركات مسلحة، مؤكدا تنازلهم عن هذه القوات في حال توحدت القوات المسلحة، وقال: "من حق أي إقليم تقرير المصير إذا لم يجد ما يحتاجه في الحكومة".