بعد سلسلة الاغتيالات.. من بقي من أبرز قادة حماس في غزة وخارجها؟

فتح إعلان ملتبس لحركة حماس حول مقتل قائد جناحها العسكري محمد السنوار، باب التكهنات حول مصيره، إذ أعلنت الحركة مقتله قبل أن تتراجع عن ذلك، في حين يقول الجيش الإسرائيلي إنه اغتاله وسحب جثته إلى إسرائيل منذ مايو/آيار الماضي.

وكانت حماس قد أشارت عبر منصتها الرئيسية إلى مقتل محمد السنوار ضمن قائمة من مجموعة قادة عسكريين وسياسيين في الحركة ممن اغتالتهم إسرائيل، قبل أن تحذف اسم محمد السنوار من بين أسماء القتلى.

وظهر محمد السنوار ضمن لقطات بثها الجناح العسكري لحماس، تضمنت مشاهد لقادة سياسيين وعسكريين من الحركة، وفُهم نشر القسام صور قادته، ومن بينهم محمد السنوار، على أنه إعلان ضمني عن مقتله، إذ إن الحركة لا تقوم عادة بنشر صور قادتها الأحياء وتغطي وجوههم.

وفي حال تأكيد حماس لمقتل محمد السنوار، فإنه ينضم لقائمة طويلة من القادة السياسيين والعسكريين الذين اغتالتهم إسرائيل خلال الحرب التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واغتالت إسرائيل خلال الحرب من قادة حماس السياسيين رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وخلفه يحيى السنوار، وأعضاء المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، وياسر حرب، ومحمد الجماصي، وروحي مشتهى، وسامح السراج، وزكريا معمر، وجواد أبو شمالة، وصلاح البردويل، وجميلة الشنطي.

كما اغتالت تيسير إبراهيم، رئيس مجلس القضاء الحركي الأعلى لحركة حماس، وأسامة المزيني، رئيس مجلس شورى الحركة بقطاع غزة، وسامي عودة، رئيس جهاز الأمن العام للحركة، ومحمد أبو عسكر، عضو المكتب الإداري لحركة حماس.

ومن القادة العسكريين اغتالت إسرائيل القائد العام للجناح العسكري لحماس محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى، وهو أيضًا عضو بالمكتب السياسي لحماس، ورافع سلامة قائد لواء خان يونس، وأيمن نوفل قائد لواء المحافظة الوسطى، وأحمد الغندور قائد لواء شمال قطاع غزة، ومحمد شبانة قائد لواء رفح، الذي أعلنت إسرائيل مقتله ولم تؤكد حماس ذلك.

كما اغتالت أعضاء المجلس العسكري غازي أبو طماعة قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، ورائد ثابت قائد ركن القوى البشرية، فيما بقي عدد قليل من أعضاء المجلس العسكري للجناح المسلح لحركة حماس.

القادة العسكريون

عز الدين الحداد

قائد لواء مدينة غزة، وهو الشخصية الأبرز في الجناح العسكري لحركة حماس حاليًا، وتتهمه إسرائيل بأنه أحد أبرز العقول المدبرة لعملية "طوفان الأقصى" التي حدثت في السابع من أكتوبر.

ويعد الحداد من أقدم المطلوبين لإسرائيل ضمن شخصيات الجناح العسكري في حماس، ويوصف بأنه شخصية أمنية وعسكرية متشددة، ويحيط نفسه بدائرة من المقربين منه لتجنب تعقبه واغتياله.

ونشرت إسرائيل مؤخرًا صورة ظهر فيها الحداد متنكرًا، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم العثور عليها داخل نفق جنوب قطاع غزة.

رائد سعد

وهو من أقدم قادة الجناح العسكري في حركة حماس، ويتولى مسؤولية قيادة ركن التصنيع في كتائب القسام، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه حاول اغتياله في يونيو/حزيران العام 2024، إلا أن حركة حماس لم تؤكد مقتله.

وكان سعد قائدًا للواء مدينة غزة قبل أن يخلفه الحداد في تولي مسؤولية قيادته، وانتقل سعد بعدها لقيادة ملف التصنيع العسكري الذي كانت تعتمد عليه حماس بشكل كبير في بناء ترسانتها العسكرية، التي استخدمت غالبيتها خلال هجوم السابع من أكتوبر، وما تلاه من عمليات برية للجيش الإسرائيلي في غزة.

القادة السياسيون

محمد درويش

ويشغل منصب رئيس المجلس القيادي لحركة حماس بحسب ما تقدمه الحركة في بياناتها، وهو شخصية لم تكن معروفة بشكل كبير ضمن التسلسل القيادي في الحركة قبل الحرب المستمرة في قطاع غزة.

ترأس المجلس القيادي لحماس بعد اغتيال يحيى السنوار، الذي كانت الحركة قد اختارته رئيسًا للمكتب السياسي لحماس خلفًا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران، ومنذ ذلك الحين لم تسمِ الحركة شخصية لترأس قيادتها، وأعلنت بدلاً من ذلك تشكيل مجلس قيادي.

خليل الحية

عضو المكتب السياسي لحماس، ورئيس الحركة في غزة، وهو رئيس وفدها في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويقيم خارج قطاع غزة قبل اندلاع الحرب بنحو عام، بعد أن خرج على رأس وفد يضم قادة من الحركة.

ويعد الحية أبرز القادة السياسيين في الحركة حاليًا، وكان مقربًا من أبرز شخصيتين سياسيتين في الحركة، إسماعيل هنية ويحيى السنوار، كما يعد من المقربين من قادة الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، وكذلك من المقربين من القيادة الإيرانية التي دعمت ومولت أنشطة عسكرية مركزية لحماس.

موسى أبومرزوق

كان يشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الأسبق إسماعيل هنية، وهو من أقدم قادة حركة حماس ورئيس أول مكتب سياسي أعلنت الحركة تأسيسه العام 1992.

ويحمل أبومرزوق الجنسية الأمريكية، ويشارك ضمن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة كأحد أعضاء الوفد.

قادة آخرون

ومن بين قادة حركة حماس الذين ما زالوا في مناصبهم خالد مشعل، وعزت الرشق، وغازي حمد، ومحمود الزهار، الذي أشارت تقارير لتقديمه استقالته العام 2022، وكذلك نزار عوض الله، وفتحي حماد.

كما يضم المكتب السياسي لحماس زاهر جبارين، وحسام بدران، وباسم نعيم، وسهيل الهندي، وجميعهم خارج قطاع غزة.