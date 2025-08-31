غروندبرغ: اليمن لن يصبح ساحة لصراع أوسع نطاقًا

‏شدّد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، على أنه "لا يمكن أن يصبح اليمن ساحة لصراع جيوسياسي أوسع نطاقًا".

وقال غروندبرغ في بيان صدر مساء اليوم الأحد عن مكتبه الإعلامي، إنه "يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن".

وأضاف: "ما تزال المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله (ميليشيا الحوثي)، تتعرض لضربات إسرائيلية، عقب هجماتهم ضد ‎إسرائيل".

وأكد غروندبرغ، أن "هذه الهجمات، يجب أن تتوقف"، داعيًا جميع الأطراف إلى "استخدام القنوات الدبلوماسية المتاحة، لخفض التصعيد".

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، وفق البيان.

وذكر غروندبرغ أن "هذه الهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من كبار مسؤولي الحوثيين وبعض الوسطاء السياسيين، استنادًا إلى بيانات صادرة عنهم".

ودعا غروندبرغ، في ختام بيانه "جميع الأطراف المعنية إلى حماية المدنيين والبُنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي".