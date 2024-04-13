متفوقا على مرشح "العدالة والتنمية".. إعادة انتخاب العلمي رئيسا للبرلمان المغربي‎

أُعيد انتخاب رشيد الطالبي العلمي، عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، مساء الجمعة، رئيساً لمجلس النواب المغربي، لما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية 2021-2026.

وتغلب العلمي على منافسه الوحيد عبدالله بوانو عن حزب "العدالة والتنمية" بأغلبية، حيث حصل العلمي على 264 صوتاً مقابل 23 صوتاً لبوانو، وبلغ مجموع الأصوات 324 صوتاً، وعدد الأوراق الملغاة 37.