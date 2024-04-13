متفوقا على مرشح "العدالة والتنمية".. إعادة انتخاب العلمي رئيسا للبرلمان المغربي
أُعيد انتخاب رشيد الطالبي العلمي، عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، مساء الجمعة، رئيساً لمجلس النواب المغربي، لما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية 2021-2026.
وتغلب العلمي على منافسه الوحيد عبدالله بوانو عن حزب "العدالة والتنمية" بأغلبية، حيث حصل العلمي على 264 صوتاً مقابل 23 صوتاً لبوانو، وبلغ مجموع الأصوات 324 صوتاً، وعدد الأوراق الملغاة 37.
وجرت عملية الانتخاب، طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أنه "ينتخب رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة (نيسان) أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور".
وعقب انتخابه رئيسا للبرلمان المغربي، أكد العلمي أن عدة تحديات ترتسم أمام النصف الثاني من الولاية التشريعية، مشيراً إلى أن ما تبقى من هذه الولاية يتطلب التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات، التي يرعاها العاهل المغربي ومنها مراجعة "مدونة الأسرة".