"تارتاكوفسكي".. من هو المعتقل الإسرائيلي في لبنان؟

قبض الأمن اللبناني على إسرائيلي يُدعى جوشوا تارتاكوفسكي في العاصمة بيروت، اليوم الأربعاء، بعد الاشتباه به، ليتضح أنه يحمل عدة جنسيات أجنبية، وفق مصادر إسرائيلية ولبنانية.

وجرى القبض على تارتاكوفسكي وهو يقدم نفسه على أنه صحفي، وفق ما قال الإعلام اللبناني، الأمر الذي أكده أيضًا الإعلام العبري.

فيما أوردت صحيفة الأخبار اللبنانية أن تارتاكوفسكي تم القبض عليه خلال مهمة عمل صحفي، وفق زعمه.

ويحمل تارتاكوفسكي العديد من الجنسيات، بينها البريطانية والأمريكية، في حين توجهت أسرته للسلطات البريطانية والأمريكية للمساعدة في إطلاق سراحه.

وأكد مسؤولون إسرائيليون للإعلام العبري هذه الأنباء.

وكشفت صحيفة الأخبار أنه تم القبض عليه بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية المحلية من رصده، وكان قد وصل بيروت منذ أسبوعين بجواز سفر بريطاني وبغطاء أنه صحفي.

وأفادت الصحيفة اللبنانية بأن هذا الإسرائيلي وآخرين كانوا يقيمون في فندق موفمبيك الروشة في بيروت، وألقي القبض عليهم، وبحثوا عن اسمه بالإنترنت ووجدوا مقالات له باللغة العبرية.

ووفق موقع "باحرادي حراديم" المتطرف، فإن المقبوض عليه في بيروت هو حريدي من القدس، دخل بيروت وفق التقرير الإسرائيلي مع صحفيين آخرين، بواسطة جواز سفر بريطاني.

وقال أصدقاؤه للموقع الإسرائيلي إنه غريب الأطوار، ولم يكن واضحا بالمرة، ولم يتفاجأ أحد منهم بالقبض عليه في لبنان، من دون تبرير السبب الحقيقي.