"صاروخ إسرائيلي" ينهي حلم طفلة فلسطينية

"كنت أحلم بأن أصبح عازفة بيانو في المستقبل، لكن كان لطائرات الجيش الإسرائيلي رأي آخر، عندما اقتحم صاروخ غرفتي وأصابني بجراح خطرة، أدت إلى بتر يدي كاملة".. هكذا بدأت الطفلة كنزي المدهون، البالغة من العمر 10 أعوام، حديثها لـ"إرم نيوز".

وأضافت "كنزي" التي كانت ترفض الحديث عن مأساتها: "لقد انهارت كل أحلامي بسبب ذنب لم أرتكبه، كنت أشاهد بعض أفلام الكرتون المحببة لي على الجهاز اللوحي الخاص بي، وفجأة داهمني انفجار ضخم، تلاه تطاير للحجارة والشظايا، وأشياء شعرت بأنها تقوم بتقطيع جسدي.. فلم أتحمل الألم، وسقطت مغشية، ولم أستفق إلا بعد يوم كامل وأنا على سرير للعناية المركزة في مستشفى شهداء الأقصى".

وتابعت القول: "عندما بدأت تدارك نفسي وتذكرت أنني قد أصبت تلك الليلة، بدأت بالنظر إلى أماكن الإصابة حيث كان رأسي ثقيلاً جدًا، ولا أقوى على تحريكه، فأردت أن أتحسسه لمعرفة هل أصبت به أم لا.. أردت تحريك يدي فلم أجدها، دققت في يدي أكثر لعلها مصابة ولا يمكن تحريكها الآن، فوجدتها قد بُترت من عند الكتف، شعرت بالرعب، وبدأت دموعي بالانهمار كالشلال، وصرت أبكي بصوت مرتفع إلى أن جاء الأطباء وبدأوا تهدئتي".