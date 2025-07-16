قصف إسرائيلي لدمشق يباغت مذيعة على الهواء (فيديو)

باغت قصف إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، مذيعة في تلفزيون سوريا على الهواء مباشرة، في موقف صادم غير مألوف، ما دفعها إلى الاضطرار لمغادرة الأستوديو على الفور.

وجاءت مغادرة المذيعة دانا أبو دان الاستوديو بعد أن تزامن تواجدها فيه على الهواء مباشرة مع الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مقر وزارة الدفاع السورية وسط العاصمة دمشق.

وظهرت المذيعة وهي تُقدم نشرة إخبارية تتضمن الحديث عن الغارة الجديدة التي شنتها إسرائيل على مبنى الأركان العامة في الجيش السوري، المقابل لاستوديو قناة تلفزيون سوريا، فيما وثقت الشاشة الخلفية في الأستوديو، المطلة على المبنى الذي تعرض للقصف، لحظة الانفجار.

وامتد الدوي القوي للغارة إلى داخل الاستوديو، ما دفعها للصراخ والقفز من على المقعد الذي كانت تجلس عليه، ومغادرة الاستوديو على الفور.

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ووفق وسائل إعلام سورية، يأتي القصف الإسرائيلي لمبنى وزارة الدفاع السورية وسط العاصمة دمشق، اليوم الأربعاء، في ظل مواجهات عنيفة تشهدها محافظة السويداء، لليوم الرابع على التوالي، بين قوات الجيش السوري والأمن الداخلي من جهة، ومجموعات مسلحة من جهة أخرى، التي تسببت في تصاعد عدوان الاحتلال على المنطقة.