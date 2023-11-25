أستراليا ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم السبت، إن الهدنة في الحرب بين إسرائيل وحماس تمثل "تقدما مهما" في الصراع، ورحب بإطلاق سراح محتجزين لدى حركة حماس.

وأطلق مقاتلو حماس سراح 24 رهينة أمس الجمعة خلال اليوم الأول من أول وقف لإطلاق النار في الحرب بعد أن صمتت أصوات الأسلحة في قطاع غزة للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع.

وقال ألبانيزي على منصة التواصل الاجتماعي إكس "أستراليا ترحب بالإفراج عن الرهائن ووقف الأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف "التطورات التي حدثت اليوم تمثل تقدما مهما وأستراليا ترحب بها".

وكانت الحكومة الأسترالية قد حثت في وقت سابق على وقف الأعمال القتالية وانتقدت حماس بشدة، بينما دعت إسرائيل إلى ضبط النفس لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وقال ألبانيزي "دعونا باستمرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وحماية أرواح المدنيين واتخاذ خطوات نحو وقف مستدام لإطلاق النار وسلام دائم وطويل الأمد".

وأشعل الصراع احتجاجات في أستراليا من جانب الجماعات اليهودية والفلسطينية، إذ خرج الآلاف في مسيرات في أكبر مدن البلاد.