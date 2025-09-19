logo
العالم العربي

توغل إسرائيلي ليلي في قرى معرية وعابدين وكويا بريف درعا السورية

توغل إسرائيلي ليلي في قرى معرية وعابدين وكويا بريف درعا السورية
آليات عسكرية إسرائيلية في الأراضي السورية
إرم نيوز
إرم نيوز

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، بأن قوة من الجيش الإسرائيلي توغلت في قرية "معرية" السورية بمنطقة "حوض اليرموك" في ريف درعا الغربي.

وذكرت مصادر سورية وشهود عيان أن القوة الإسرائيلية المتوغلة نصبت حاجزاً عسكرياً مؤقتاً، وانتشرت من جهة قريتيْ "كويا" و"عابدين".

جاء ذلك بالتزامن مع التوغل الثاني للقوات الإسرائيلية، خلال 12 ساعة، في قرية "عابدين" الواقعة في ذات المنطقة بريف درعا الغربي.

وكان رتل عسكري إسرائيلي مؤلف من 7 آليات قد توغل، في قرية "عابدين" ووصل إلى أطراف قرية "كويا"، قبل أن ينسحب بعد وقت قصير.

وكانت قوة إسرائيلية قد اعتقلت راعي الأغنام برهان جروان الصالح في محيط "كودنه" بريف القنيطرة وحققت معه حول عمله، قبل أن تفرج عنه.

بالتوازي مع ذلك، كشفت مصادر سورية وشهود عيان أن الطيران الحربي الإسرائيلي لازم سماء العديد من المناطق في محافظتيْ درعا والقنيطرة.

في الإطار ذاته، أكدت مصادر وناشطون أن الطيران المروحي حلق على ارتفاع منخفض في أجواء العديد من بلدات الريف الشرقي من محافظة درعا.

أخبار ذات علاقة

قوات إسرائيلية جنوب سوريا

قوات إسرائيلية تتوغل في ريف درعا وتعتقل راعي أغنام

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC