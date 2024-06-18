عضو كنيست يشعل غضبا.. وصف المتظاهرين الإسرائيليين بـ"ذراع حماس"

لقي وصف نائب رئيس الكنيست عن حزب الليكود، نيسيم فاتوري، للمتظاهرين المعارضين لنتنياهو بأنهم "ذراع حماس" في إسرائيل، موجة غضب في الداخل، ليصدر تنظيم "قوة كابلان" الليبرالي الاحتجاجي الحديث، الذي يكافح ضد ما يعدها ديكتاتورية تحكم إسرائيل، بيانًا للرد على فاتوري، قال فيه إن تصريحه لا يعبر عن شخص جاهل فحسب، وإنما عن مُحرِّض يشكل خطورة ويمزق الشعب بأوامر من نتنياهو".

فاتوري، وهو من أب ينحدر من أصول ليبية وأم عراقية الجذور، رأى أن المتظاهرين الذين شاركوا أمس في فعاليات كبرى قرب مقر رئيس الوزراء الرسمي في القدس المحتلة، إنما هم يخدمون حركة حماس، ويعدون ذراعا لها في الداخل.

تشكيل لجنة تحقيق

وخلال حوار أدلى به لراديو "كول باراما" الحريدي، ذكر نائب رئيس الكنيست: "انظروا، لدى حماس بضع أذرع، هناك ذراع قتالية من المخربين الملعونين الذين يقتلون الأطفال، وهناك ذراع للتظاهرات"، على حد وصفه.

وأردف النائب الذي يحمل درجة دكتوراة في إدارة الأعمال من إحدى الجامعات الأوكرانية، حصل عليها بالتراسل عن بُعد، ولا تعترف بها جامعات إسرائيل، أن الكثير من المعلومات حُجبت عن رئيس الوزراء وأعضاء لجنة الخارجية والدفاع قبل السابع من أكتوبر.

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق لتشككه في أن هناك معلومات محجوبة حتى الآن عن الحكومة.