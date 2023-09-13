الخوف من انهيارات جديدة يستبد بسكان المدينة العتيقة لمراكش

في حي الملاح التاريخي بالمدينة العتيقة لمراكش، يجاور سياح أجانب عائلات بأكملها فقدت بيوتها جراء الزلزال المدمر الذي خلف 2900 قتيل على الأقل ليل الجمعة الماضية، في محيط العاصمة السياحية للمغرب.

وتسببت الكارثة في هدم عدة بيوت أو إصابتها بأضرار في هذا الحي الشعبي، الذي كان يقطنه اليهود على الخصوص في الماضي، بينما لا يزال الخوف من انهيارات أخرى مسيطرًا على السكان.

وتصف سعيدة ميروش (56 عامًا) الوضع قائلة: "بعض السكان، مثل والدي، وجدوا ملجأ عند أقارب لنا، لكن الكثيرين يعيشون في العراء"، قبل أن تشير إلى الشقوق التي تتخلل البيت الذي نشأت فيه.

وتضيف "ليست لدينا الإمكانيات للقيام بالإصلاحات، جاء مسؤولون للاستطلاع لكنهم لم يخبرونا بأي شيء، لا أدري ماذا سنفعل.. هل سينهار البيت ؟ لا أعرف".

وينتظر أن يصل مهندسون معماريون اليوم الأربعاء إلى الحي، بينما واصلت فرق من وزارة التعمير والإسكان جولات تفقدية أمس الثلاثاء، لكن لم يتم القيام بعد بأي إحصاء رسمي للبيوت المتضررة.