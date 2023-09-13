الخوف من انهيارات جديدة يستبد بسكان المدينة العتيقة لمراكش
في حي الملاح التاريخي بالمدينة العتيقة لمراكش، يجاور سياح أجانب عائلات بأكملها فقدت بيوتها جراء الزلزال المدمر الذي خلف 2900 قتيل على الأقل ليل الجمعة الماضية، في محيط العاصمة السياحية للمغرب.
وتسببت الكارثة في هدم عدة بيوت أو إصابتها بأضرار في هذا الحي الشعبي، الذي كان يقطنه اليهود على الخصوص في الماضي، بينما لا يزال الخوف من انهيارات أخرى مسيطرًا على السكان.
وتصف سعيدة ميروش (56 عامًا) الوضع قائلة: "بعض السكان، مثل والدي، وجدوا ملجأ عند أقارب لنا، لكن الكثيرين يعيشون في العراء"، قبل أن تشير إلى الشقوق التي تتخلل البيت الذي نشأت فيه.
وتضيف "ليست لدينا الإمكانيات للقيام بالإصلاحات، جاء مسؤولون للاستطلاع لكنهم لم يخبرونا بأي شيء، لا أدري ماذا سنفعل.. هل سينهار البيت ؟ لا أعرف".
وينتظر أن يصل مهندسون معماريون اليوم الأربعاء إلى الحي، بينما واصلت فرق من وزارة التعمير والإسكان جولات تفقدية أمس الثلاثاء، لكن لم يتم القيام بعد بأي إحصاء رسمي للبيوت المتضررة.
"خطر كبير"
وأوضح رئيس هيئة المهندسين المعماريين في المغرب، شكيب بنعبد الله، أنه"سوف نقوم بالتشخيصات اللازمة لنرى هل يجب إخلاء البيوت أو القيام بأشغال تدعيم".
ويضيف "لا تخلف الزلازل بيوتًا مهدمة فقط، بل أيضًا مباني تظل قائمة لكنها تشكل خطرًا جدًا كبيرًا"، مشيرًا إلى أن المدينة العتيقة تضم بيوتًا قديمة جدًا من الطين.
وهذا النمط المعماري يمكن أن يزيد هشاشة تلك المباني في حالة هطول أمطار.
وأكد شكيب "سوف نعمل بأسرع وقت ممكن" لتقييم المخاطر.
وفي انتظار ذلك، يسيطر القلق على السكان الذين يترقبون مرور أي جرافة من الآليات التي تجوب أزقة الحي الضيقة.
وفي العام 2017 استعاد هذا الحي تسميته القديمة "الملاح"، التي تشير إلى ماضيه اليهودي، بعدما سمي لسنوات بحي "السلام"، وذلك بمناسبة أشغال ترميم واسعة شهدها ذلك العام.
واستهدفت تلك الأشغال التي قدرت كلفتها بحوالي 17,5 مليون يورو، على الخصوص تطوير إمكانات الحي السياحية.
وبعدما هاجره اليهود الذين كانوا يشكلون معظم سكانه، حلت محلهم أسر غالبيتها متواضعة الحال تعيش على مهن بسيطة، وتتقاسم في الغالب بيتًا واحدًا.