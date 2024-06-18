"حزب الله" يستقبل مبعوث بايدن باستهداف دبابة إسرائيلية
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهدافه دبابة إسرائيلية بهجوم جوي على موقع عسكري، وتحقيق "إصابة مباشرة"، وذلك تزامنا مع زيارة مستشار الرئيس الأمريكي عاموس هوكشتاين للبنان.
وقال الحزب في بيان إن مقاتليه "استهدفوا، ظهر الثلاثاء، دبابة ميركافا داخل موقع حدب يارين بمسيرة انقضاضية، وأصابوها إصابة مباشرة".
وأشار الحزب إلى أن ذلك يأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
يأتي ذلك بينما قالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء: "سقط صاروخ في منطقة زراعية جنوب مستوطنة المطلة (شمال)، ما أدى إلى اندلاع حريق هناك".
وقالت الهيئة الرسمية إنها المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صواريخ من لبنان بعد 48 ساعة من الهدوء.
وتأتي هذه التطورات مع زيارة يجريها المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى لبنان، قادما من إسرائيل، ولقائه رئيسي الحكومة والبرلمان نجيب ميقاتي، ونبيه بري، في بيروت.
وقال هوكشتاين في كلمة بعد اللقاء: "نمر بأوقات صعبة ونريد حلولا حاسمة للوضع على الحدود (جنوب لبنان)".
وأضاف هوكشتاين، الذي تدعم بلاده إسرائيل في حربها على الفلسطينيين، أن "التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، من شأنه أن يؤدي أيضا إلى إنهاء التصعيد الحدودي بين لبنان وإسرائيل".
وفي الأسابيع الأخيرة، شهد "الخط الأزرق" الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدا لافتا، ودعت الولايات المتحدة مرارا إلى احتوائه.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم في الجانب اللبناني.
وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 122 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.