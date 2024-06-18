"حزب الله" يستقبل مبعوث بايدن باستهداف دبابة إسرائيلية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهدافه دبابة إسرائيلية بهجوم جوي على موقع عسكري، وتحقيق "إصابة مباشرة"، وذلك تزامنا مع زيارة مستشار الرئيس الأمريكي عاموس هوكشتاين للبنان.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه "استهدفوا، ظهر الثلاثاء، دبابة ميركافا داخل موقع حدب يارين ‏بمسيرة انقضاضية، وأصابوها إصابة مباشرة".‏

وأشار الحزب إلى أن ذلك يأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

يأتي ذلك بينما قالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء: "سقط صاروخ في منطقة زراعية جنوب مستوطنة المطلة (شمال)، ما أدى إلى اندلاع حريق هناك".