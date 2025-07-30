نعيم قاسم: السلاح شأن لبناني داخلي ولن نقبل بتسليمه لإسرائيل

قال الأمين العام لميليشيا "حزب الله​" اللبنانية، ​نعيم قاسم​، إن مسألة السلاح شأن لبناني داخلي"، و"لن نقبل بتسليم السلاح لإسرائيل".

وأضاف قاسم، خلال الذكرى السنوية لمقتل القائد العسكري للحزب فؤاد شكر، أن إسرائيل "تنتظر نزع السلاح للتوسع من النقاط الخمس حتى تحتل القرى الباقية وللتوسع تدريجيًا".

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وقال قاسم إن "لبنان أمام خطر وجودي وكل طوائفه مهددون، خطر داعش والعدو الإسرائيلي.. المسألة ليست نزع سلاح، بل هي خطر كبير"، واعتبر أن "استمرار التجريف والنسف على الحدود ومنع أهالي القرى من عناوين التوسع لا الحفاظ على الأمن".

وتحدث قاسم عن الاتفاق الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، قائلاً إن إسرائيل لم تنفذه، وأشار إلى أن "الاتفاق حصراً في جنوب الليطاني، والسلاح مسألة لبنانية".

وأكد قاسم، حسبما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "المبعوث الأمريكي السابق آموس هوكشتاين أعطى ضمانة واضحة برعاية عدم خرق الاتفاق من قبل العدو، ثم جاء المندوب اﻷمريكي توماس باراك بالتهويل والتهديد لخلق مشكلة لبنانية مع العلم أن المطلوب وقف العدوان".