حزب الأمة السوداني: دعوات تسليح المواطنين ستجر البلاد إلى حرب أهلية

وكان حاكم إقليم دارفور غرب السودان، مني أركو مناوي، دعا، اليوم الأحد، إلى تسليح المواطنين المدنيين خاصة أهل دارفور، لحماية ممتلكاتهم، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية.

وتأتي دعوة "مناوي" بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع السودانية، التعبئة العامة وسط المواطنين القادرين على حمل السلاح، لمواجهة قوات الدعم السريع التي تخوض حربًا مع الجيش منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وأشار حزب الأمة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى تزايد تعقيدات الأوضاع في البلاد مع استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتزايد الانتهاكات، والتجاوزات، وانتشار أعمال السلب والنهب التي طالت ممتلكات المواطنين.

وأكد أن الوضع المتأزم ينذر بكوارث حقيقة مع تزايد التحشيد المتبادل، ومحاولات جر البلاد للحرب الأهلية من قبل من وصفهم "بأبواق الحرب"، ودعاة التسلح.

وأشار إلى أهمية اتفاق جدة الإنساني، واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأجل، منددًا بالخروقات التي طالته، من طرفي الحرب.