حزب الأمة السوداني: دعوات تسليح المواطنين ستجر البلاد إلى حرب أهلية
حذّر حزب الأمة القومي في السودان، من خطورة الدعوات لتسليح المواطنين بحجة حماية أنفسهم، معتبرًا أن هناك "مخططات خبيثة" لأنصار الرئيس المخلوع عمر البشير، تهدف إلى توسيع دائرة الحرب، ونشر الفوضى، وجر البلاد إلى حرب أهلية.
وناشد حزب الأمة في بيان، اليوم الأحد، كافة أبناء الشعب السوداني، بعدم الانجرار وراء دعوات التسليح التي تستهدف تفكيك البلاد، وتفتيت نسيجها الاجتماعي، بحسب البيان.
وكان حاكم إقليم دارفور غرب السودان، مني أركو مناوي، دعا، اليوم الأحد، إلى تسليح المواطنين المدنيين خاصة أهل دارفور، لحماية ممتلكاتهم، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية.
وتأتي دعوة "مناوي" بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع السودانية، التعبئة العامة وسط المواطنين القادرين على حمل السلاح، لمواجهة قوات الدعم السريع التي تخوض حربًا مع الجيش منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.
وأشار حزب الأمة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى تزايد تعقيدات الأوضاع في البلاد مع استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتزايد الانتهاكات، والتجاوزات، وانتشار أعمال السلب والنهب التي طالت ممتلكات المواطنين.
وأكد أن الوضع المتأزم ينذر بكوارث حقيقة مع تزايد التحشيد المتبادل، ومحاولات جر البلاد للحرب الأهلية من قبل من وصفهم "بأبواق الحرب"، ودعاة التسلح.
وأشار إلى أهمية اتفاق جدة الإنساني، واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأجل، منددًا بالخروقات التي طالته، من طرفي الحرب.
إلى ذلك، قالت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية - الميسران لمحادثات جدة لإنهاء الحرب في السودان - في بيان، اليوم الأحد، إن "طرفي الصراع أبديا موافقتهما على تمديد وقف إطلاق النار الحالي، لتوفير مزيد من الوقت لتقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب".
وذكر البيان أن "الميسرين لاحظوا أنه بعد 5 أيام من دخول وقف إطلاق النار على المدى القصير، كانت هناك انتهاكات من قبل الطرفين أعاقت بشكل كبير تقديم المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية".
وأكد أن وقف الضربات الجوية للقوات المسلحة السودانية، وسحب قوات الدعم السريع من المناطق الحضرية، وإنهاء الهجمات ضد الجهات الفاعلة الإنسانية، من شأنها أن تسهل تقديم المساعدة التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة.
وحصد القتال في السودان، الذي اندلع، في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، أرواح 822 من المدنيين، وفرّ أكثر من مليون شخص، كما تسبب في أزمة إنسانية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة والإقليم.