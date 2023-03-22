إسرائيل تعزل قيادات الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

وأكد بن غفير، منذ توليه منصبه الوزاري بالحكومة الإسرائيلية، أنه "سيعمل على تغيير طبيعة حياة الأسرى داخل السجون، وأنه لن يسمح بحصولهم على ظروف أفضل من تلك الموجودة"؛ ما ينذر بانفجار الأوضاع.

وقال بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إنه "وفي أولى خطواتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين عن الطعام عزلت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة".

وأوضح البيان، أن "قرار العزل طال قيادات الأسرى الذين شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام يوم أمس الثلاثاء"، مشيرًا إلى أنه تم نقل عدد من قادة الأسرى إلى جهات غير معلومة.