إسرائيل تعزل قيادات الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام
عزلت السلطات الإسرائيلية، قيادات فلسطينية في سجونها وذلك على إثر دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، رفضًا للإجراءات التي فرضها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق ما أكدت هيئات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى.
وأكد بن غفير، منذ توليه منصبه الوزاري بالحكومة الإسرائيلية، أنه "سيعمل على تغيير طبيعة حياة الأسرى داخل السجون، وأنه لن يسمح بحصولهم على ظروف أفضل من تلك الموجودة"؛ ما ينذر بانفجار الأوضاع.
وقال بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إنه "وفي أولى خطواتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين عن الطعام عزلت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة".
وأوضح البيان، أن "قرار العزل طال قيادات الأسرى الذين شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام يوم أمس الثلاثاء"، مشيرًا إلى أنه تم نقل عدد من قادة الأسرى إلى جهات غير معلومة.
ويأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان نحو ألفي أسير فلسطيني أنهم سيشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام إثر فشل المفاوضات مع إدارة السجون الإسرائيلية فيما يتعلق بالإجراءات التي فرضها وزير الأمن القومي.
ووفق إحصاءات فلسطينية، بلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية حتى نهاية الشهر الماضي 4780 أسيرًا، بينهم 29 أسيرة، ونحو 160 طفلًا بينهم 3 أسيرات قاصرات، و915 معتقلًا إداريًّا بينهم امرأة و5 أطفال.