لماذا فشل الطيران في حسم معركة الخرطوم؟

الأحياء السكنية

وأشار الخبير العسكري، الفاتح عثمان محجوب، إلى أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تجاوزت يومها الثاني عشر، لكنها فعليًا لم تدم غير يومين اثنين، بعدها أعلنت هدنة لمدة يوم تم تمديدها ليوم ثاني، ثم هدنة جديدة لمدة 3 أيام تم تمديدها لثلاث مرات أخريات.

ولفت محجوب في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن "الهدنة شهدت خروقات لعدة مرات لكن الاشتباكات كانت بشكل عام محدودة مقارنة بالحرب في اليومين الأوليين".

وأضاف أن "الطيران لعب دورًا كبيرًا في تدمير تجمعات قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وهو ما دفع قوات الدعم السريع للانتشار وسط الأحياء السكنية وداخل المنازل، هربًا من قصف الطيران، وبذلك نجحت في التقليل من دور الطيران في العاصمة"، حسب قوله.

ورأى محجوب أنه بالرغم من أن تكتيك قوات الدعم السريع هذا مكنها من تحييد جزء كبير من الطيران الذي يتعامل عادة مع مناطق مكشوفة، إلا أنه "أضعف قدراتها وقلل من دورها في القتال".

الطيران.. لن يحسم المعركة

ويقول المحلل العسكري، علي ميرغني، إن "المعارك في العمليات العسكرية تحسمها المشاة على الأرض، التي تتكون من عدة جبهات بينها سيارات مدرعة ضد الرصاص والأسلحة، بينما يأتي الطيران كسلاح ثان لإضعاف تحصينات العدو وضرب الارتال العسكرية المتحركة لقطع خطوط الإمداد".

وأضاف ميرغني لـ"إرم نيوز" أنه "ليس هنالك طيران مهما كان تقدمه قادر على حسم المعركة، وهو ما فشل فيه الطيران الأمريكي في أفغانستان ضد طالبان، ما اضطره إلى الاستعانة بمشاة المارينز لحسم المعركة".

واعتبر أن المعركة الجارية حاليا هي "معركة كسر العظم ومن يصرخ أولاً هو المنهزم".