احتدام القتال في الخرطوم بعد انتهاء أجل اتفاق وقف إطلاق النار

وقال شهود أيضًا، إن طائرة عسكرية تحطمت في أم درمان، إحدى المدن الثلاث التي تقع عند نقطة التقاء النيل الأبيض بالنيل الأزرق وتشكل منطقة العاصمة الكبرى.

ولم يصدر تعليق من الجيش الذي يستخدم طائرات مقاتلة لاستهداف قوات الدعم السريع المنتشرة في أنحاء العاصمة خلال الصراع الذي اندلع بين الطرفين في 15 أبريل/ نيسان وتسبب في أزمة إنسانية كبيرة.

وقالت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك، إنهما حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض السودانيين من الجيش والدعم السريع اللذين ما زلا موجودين في مدينة جدة السعودية رغم تعليق المحادثات الأسبوع الماضي.

وجاء في البيان: "تركزت المحادثات على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة".

وبدأ سريان وقف إطلاق النار في 22 مايو/ أيار وانتهى مساء أمس السبت. وأسهم في تراجع حدة القتال ووصول قدر محدود من المساعدات الإنسانية، لكن انتهك الطرفان هذا الاتفاق مرارًا مثلما كان الحال مع كل فترات وقف إطلاق النار السابقة التي وافق عليها الجانبان منذ بدء الصراع.

وكان وسط الخرطوم وجنوبها من بين المناطق التي وردت أنباء عن اندلاع قتال فيها اليوم الأحد، وكذلك مدينة بحري ثالث مدن منطقة العاصمة الكبرى والواقعة شمال الخرطوم على الضفة الأخرى للنيل الأزرق.