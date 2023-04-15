قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مطار الخرطوم وقاعدة مروي

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، سيطرتها على مطار الخرطوم وقاعدة مروي، بعد اشتباكات واسعة مع قوات الجيش، بعد أن قام الأخير بشن هجوم مفاجئ استهدف مقر قوات الدعم في الخرطوم.

وأضافت قوات الدعم السريع في بيان أنها لا تستهدف المواطنين وأنها تدعوهم للوقوف إلى جانبها.

وقالت في بيانها إنها "قامت بالدفاع عن نفسها والرد على القوات المعادية وكبدتها خسائر كبيرة وتمكنت من السيطرة على مطار وقاعدة مروي وطرد المعتدين على مقر القوات بأرض المعسكرات سوبا والسيطرة على مطار الخرطوم".