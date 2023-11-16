برنامج الأغذية العالمي: غزة تواجه "مجاعة واسعة النطاق"

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس من أن قطاع غزة يواجه "مجاعة واسعة النطاق"، مضيفًا أن جميع السكان تقريبًا في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية.

وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين، "إمدادات الغذاء والمياه معدومة فعليا في غزة ولا يصل سوى جزء صغير مما هو مطلوب عبر الحدود".

وأضافت في بيان أنه "في ظل اقتراب فصل الشتاء بسرعة، والملاجئ غير الآمنة والمكتظة، ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمالا فوريا بحدوث مجاعة".