شاب من غزة يكشف كيف خاطر بحياته للعودة إلى منزله شمال القطاع

كشف شاب من قطاع غزة يدعى عدي عابد، في حديث مع "إرم نيوز"، تفاصيل مأساوية عن مسيرة نزوح شاقة ما بين شمال وقطاع غزة على مدار 140 يومًا من الحرب المستمرة.

وقال: "قررت الرجوع من رفح إلى مخيم جباليا، كانت العودة تشدني في كل لحظة، رغم معرفتي المسبقة بخطورة ما سأقدم عليه، وأنني سأواجه الموت دون رحمة، برصاص إسرائيلية، ورغم ذلك صممت على العودة".

وأضاف الشاب عابد، ويبلغ 23 عامًا: "اخترت صباح أحد الأيام، بعدما عزمت على العودة وحدي، فكانت أسرتي ترفض قراري تمامًا، قبّلت يد والدي ثم والدتي وأخبرتهما أنني سأعود من أجل أختي وأطفالها الذين يعيشون مأساة حقيقية".

وتابع: "تعيش أختي وأطفالها دون والدهم الذي قتل بقذيفة إسرائيلية أثناء خروجه للبحث عن طعام يسد جوعهم، وانطلقت بالسيارة متجهًا نحو مدينة دير البلح ومنها إلى مخيم النصيرات".

مخاطر

وتابع: "من هناك بدأت السير من مخيم النصيرات باتجاه الشمال عبر شارع الرشيد بالقرب من البحر، وبدأت بالتعمق أكثر فأكثر في المناطق الخطرة، والتي يمنع الجيش الإسرائيلي الوصول إليها".

وأكمل: "كنت أحاول تفحص كل منطقة للتأكد من عدم وجود دبابات أو آليات عسكرية في الجوار، ومن ثم أكمل طريقي، كان الدمار هائلًا، ومعالم المنطقة قد تغيّرت كليًا، كما كانت الشوارع مجرفة بالكامل".

واستطرد عابد: "سرت عبر المناطق الخلفية لمدينة الزهراء، كانت المناطق خاوية على عروشها وكأننا في أفلام الزومبي الهوليودية، حيث حطام المنازل والسيارات، وأبواب البيوت المفتوحة دون وجود ساكنيها".

خوف شديد

"كنت أشعر بالخطر يحدق بي من كل جانب، ولكنني أصبحت في منتصف الطريق ولا مجال للرجوع الآن، سمعت صوت قصف قريب جدًا وقذائف مدفعية، فاختبأت على الفور داخل أحد المنازل التي هجرها أهلها بفعل القصف، وانتظرت هناك.

وزاد قائلاً: "بعد وقت قصير سمعت أصوات مركبات، اعتقدت في البداية أنها يمكن أن تكون سيارة لمغامر مثلي، فنظرت من طرف النافذة وإذ بدبابتين للجيش الإسرائيلي بالقرب من المنزل ومجموعة من الجنود الإسرائيليين يتحركون في المكان".

وواصل حديثه: "حينها بدأت أشعر بالخوف الشديد، وحاولت ضبط أعصابي قدر الإمكان، بدا وكان هناك معسكر قريب للجنود من المكان، حيث كان يذهب بعضهم ويأتي آخرون، وكنت أسمع أصوات ضحكاتهم وحديثهم، استمر الأمر على هذا الحال 3 أيام وأنا أتحرك داخل البيت زحفًا على بطني خوفًا من أن يراني أحد الجنود فتكون نهايتي الحتمية.