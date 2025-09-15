السيسي: إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في هجومها على الدوحة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة "اعتداء آثم وانتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة وتهديد للأمن والاستقرار"، مؤكدًا أن إسرائيل "تخطّت كل الحدود الحمراء".

وأضاف أن السلوك الإسرائيلي المنفلت يساهم في توسيع رقعة الصراع ويمثل نهجًا عدوانيًا يهدف إلى إفشال كل مساعي التهدئة.

وأشار الرئيس المصري إلى أن "الانفلات الإسرائيلي والغطرسة الآخذة في التضخم تتطلب العمل على مبادئ تعبر عن رؤيتنا المشتركة"، محذرًا من أن "سلوك إسرائيل المنفلت من شأنه تعزيز رقعة الصراع وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأكد أن الأمن الإسرائيلي "لا يتحقق بانتهاك سيادة الدول العربية"، مشددًا على ضرورة أن "تستوعب إسرائيل أن أمنها وسيادتها لن يتحققا بالقوة بل باحترام القانون وسيادة الدول".

من جانبه، وصف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بأنه "عدوان غاشم يدفع المنطقة إلى المزيد من الصراعات"، مؤكدًا أن "أمن قطر من أمننا جميعًا، واستقرارها استقرارنا".

وشدد العاهل الأردني على "دعم الأردن المطلق لها". وأوضح الملك عبد الله أن إسرائيل "تتمادى بالاعتداء على قطر وتواصل اعتداءاتها في غزة وسوريا ولبنان"، محذرًا من خطر الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وطالب العاهل الأردني القادة اليوم باتخاذ "قرارات عملية لوقف الحرب على غزة ومنع تهجير الشعب الفلسطيني وحماية القدس ومقدساتها، وضمان أمننا المشترك ومستقبل المنطقة".