تونس تتحفظ على مروان مبروك أحد أغنى رجال الأعمال‎

أوقفت النيابة العامة في تونس، الثلاثاء، رجل الأعمال مروان المبروك، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بشبهة فساد مالي.

وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية، إنه "حسب معطيات تحصلت عليها فإن قرار توقيف مروان المبروك استند إلى شبهات غسل الأموال".

يذكر أن النيابة العمومية كانت قد قررت في أيلول/سبتمبر الماضي، فتح بحث حول وجود شبهات سوء تصرف مالي في الأملاك المصادرة، مع منع سفر المبروك وأفراد من عائلته.

ومثل المبروك في شهر يوليو الماضي في حالة سراح أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة.

يأتي ذلك لمحاكمة مبروك في قضية اتهم فيها بارتكاب تجاوزات خلال فترة نظام حكم بن علي مستغلاً في ذلك علاقة مصاهرته به.

وكانت منظمة "أنا يقظ" قد دعت في بيان نشرته على موقعها الرسمي في 11 أغسطس/آب 2021، المجلس الأعلى للقضاء "للتحرك من خلال الإحالة على تفقدية وزارة العدل لفتح تحقيق في كل الأحكام الصادرة لصالح مروان المبروك خاصة في علاقة بملف شركة "أورنج"، خاصة وأن المنظمة لمحت إلى استفادة المبروك من صلته بأحزاب ودوائر الحكم قبل 25 يوليو 2021.