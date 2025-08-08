بزيادة 30 ألفاً.. كاتس يقترح إصدار 430 ألف أمر لاستدعاء جنود الاحتياط

يقدم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأحد طلبًا لإصدار 430 أمر استدعاء لجنود الاحتياط، بزيادة 30 ألفًا عن الإصدار السابق.

ورغم أن الأمر يجدد كل 3 أشهر منذ بداية الحرب، فإنه جاء هذه المرة متزامناً مع خطة مجلس الوزراء باحتلال كامل قطاع غزة، إضافة إلى تزايد احتجاجات الحريديين الرافضين للخدمة العسكرية.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي إن تلك الخطوة الروتينية تُبرز الفجوة بين من يخدمون في الجيش وطلاب المدارس الدينية.

وأشار المصدر إلى أن أمر الاستدعاء الحالي يسري حتى نهاية شهر أغسطس الجاري. وتمت تعبئة 400 ألف جندي احتياطي خلاله، ولذا يدور الحديث عن زيادة 30 ألف جندي احتياطي.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لاحتلال كامل مدينة غزة بعد موافقة أغلبية كبيرة من المجلس الوزاري الأمني، ورغم تحذيرات رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، الذي اقترح خطة لا تختلف كثيرا في التفاصيل عنها، وسبق أن وعد زامير قوات الاحتياط المنهكة بعدم الخروج عن روتينية الاستدعاءات، خاصة في فترة الإجازات.