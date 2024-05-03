الصحة العالمية: خطر المجاعة في غزة "قائم" رغم التحسن الطفيف

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن خطر المجاعة في غزة لا يزال قائمًا، رغم التحسن الطفيف الذي يشهده الوضع الغذائي في القطاع مع توافر المزيد من المواد.

ونقلت "فرانس برس" عن الدكتور ريك بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية قوله خلال مؤتمر صحفي نُقل في جنيف عبر رابط فيديو من القدس، إن "هناك زيادة طفيفة في كمية الغذاء، طعام أكثر تنوّعاً... الناس يخبروننا ذلك أيضاً".

وأضاف بيبركورن: "ما لاحظته مع مرور الوقت هو أنه ثمة بالتأكيد المزيد من المواد الغذائية الأساسية والمزيد من القمح، ولكن أيضاً هناك أطعمة أكثر تنوّعاً في الأسواق، ليس فقط في الجنوب، ولكن أيضاً في شمال غزة".

وأكد أنّ "الوضع الغذائي تحسّن قليلاً".