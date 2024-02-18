مسؤول فلسطيني: جميع الفصائل ستحضر "لقاء موسكو"

كشف السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، تفاصيل اللقاء الذي سيجمع الفصائل الفلسطينية في العاصمة موسكو، نهاية فبراير الجاري، مؤكدًا أن جميع الفصائل الفلسطينية ستحضر اللقاء.

وبشأن ماهية اللقاء، قال نوفل إن "أي لقاء بين الفصائل الفلسطينية سيكون مفيدًا"، لافتًا إلى أن "اللقاء جاء بمبادرة من روسيا في هذا الوقت الصعب، ولم يكن مبرمجًا؛ لأن الحديث في السابق كان عن لقاء وزاري لجميع الدول التي استضافت الحوار الفلسطيني، وبعدها يتم اللقاء بين الفصائل الفلسطينية، لكن نتيجة تطور الأحداث والهجمات الإسرائيلية على غزة، والتحضير لعملية عسكرية في رفح، بادر الجانب الروسي لعقد لقاء في موسكو".

وعن الآمال المعقودة على هذا اللقاء، أوضح السفير الفلسطيني، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "لا توجد مراهنات، لكننا نأمل بالتأكيد استضافة هذا اللقاء في موسكو، ونتمنى أن يكون لديه طابع مختلف، وأن يؤسس لمرحلة جديدة تنهي الانقسام بطريقة أو بأخرى في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة".

ودعا نوفل الفصائل الفلسطينية لأن تكون على مستوى الحدث؛ بهدف الوصول إلى رؤية جديدة تتمثل بإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وعن إمكانية خروج لقاء موسكو باتفاق ينهي هذا الانقسام فعليًا، قال نوفل: "لا نريد أن نقرأ المشهد قراءة نهائية، لكننا نأمل ذلك؛ لأن أي لقاء يحصل هو بهدف إنهاء الانقسام".

وأضاف أنه "نتيجة التغيرات في المنطقة، والهجمات الإسرائيلية الكبيرة على غزة، والمواقف الدولية المختلفة، نأمل أن يتمكن هذا اللقاء من إرسال رسالة قوية في هذا الوقت بالذات إلى الفلسطينيين لإنهاء الانقسام، والوقوف موقفًا واحدًا موحدًا ضد الهجمات الإسرائيلية وحرب الإبادة في غزة، وبالتالي كلنا أمل أن تكلل المبادرة الروسية بالنجاح".

الدور الروسي

وعن الدور الروسي في تنظيم اللقاء ووضع أجندة اجتماعاته، قال نوفل إن "اللقاء مبادرة من وزارة الخارجية الروسية ومعهد الاستشراق الروسي، وسيكون اللقاء فلسطينيًا - فلسطينيًا، بوجود روسي، إذ سيكون بحضور مدير معهد الاستشراق الروسي البروفيسور فيتالي نعومكين، ومندوبين من وزارة الخارجية".

وتابع نوفل: "لكن إذا كانت هناك لقاءات ثنائية ستكون لقاءات مجاملة، ليس إلا، إنما الحوار سيكون فلسطينيًا - فلسطينيًا"، مؤكدًا أن دور الجانب الروسي "تسهيلي، بالإضافة إلى الموقف الروسي الثابت الذي يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وأن منظمة التحرير هي الوعاء الجامع لكل الفلسطينيين".