مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن 7 أعضاء

رفع مجلس الشعب السوري الحصانة عن 7 من أعضائه، بناء على طلبات بمنح الإذن في الملاحقة القضائية قدمها وزيرا العدل والدفاع، في حين لم يوافق على رفع الحصانة عن عضوين آخرين.

وقبل تصويت المجلس على رفع الحصانة، قدم رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب السوري، أحمد الكزبري، إيضاحات حول أسباب رفع الحصانة عن الأعضاء الـ9، لكن أكثرية أعضاء المجلس وافقت على رفعها عن 7 فقط.

ويعد رفع الحصانة عن 7 أعضاء دفعة واحدة سابقةً في مجلس الشعب السوري.