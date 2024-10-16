إسرائيل تعلن أسر قيادي في "قوة الرضوان" وآخرين

قالت هيئة البث الإسرائيلية، أن أربعة من قوة الرضوان التابعة لميليشيا "حزب الله" اللبنانية، بمن فيهم قائد من "القوة"، تم أسرهم اليوم الأربعاء من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش شن سلسلة من الغارات على أهداف لحزب الله في النبطية، ودمر مسار نفق تحت الأرض استخدمته "قوة الرضوان" في جنوب لبنان.

وأضاف أنه على مدار الأيام الأخيرة، داهمت قوات "الفرقة 91"، منشآت تحت الأرض لميليشيا "حزب الله" في جنوب لبنان، حيث عثرت فيها على العديد من الأسلحة القتالية، لافتا إلى أن قوة الرضوان كانت تستعد من هذه المنشآت تحت الأرض لتنفيذ خطة ما يسمى "باحتلال الجليل".

ولفت إلى أن النفق، الذي تم تدميره كان تحت قرى ومنازل مدنيين لبنانيين، حيث تم تدميره من قبل قوات جيش الدفاع من "اللواء 8" ووحدة "يهلوم الهندسية".