إصابة ضابط إسرائيلي.. معارك غزة تتحول إلى مواجهة بالأيدي

أصيب قائد سرية من لواء جفعاتي الإسرائيلية بجروح خطيرة خلال مواجهات مسلحة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، أثناء اشتباك بالأيدي مع مسلحين فلسطينيين قرب قواته.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن "المعركة التي وقعت الاثنين الماضي أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين، ولم يتعرض أي من باقي أفراد القوة لإصابات"، بحسب القناة "السابعة" العبرية.

وأضافت أن القتال بدأ بعد محاولة خلية مسلحة تنفيذ هجوم متكامل شمل إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ونيران قناصة، قبل أن تتدخل قوة الجيش الإسرائيلي لتمشيط الحي.

وخلال الاشتباك المباشر على مسافة قريبة جدًّا، تعرض قائد السرية لإصابة بالغة من نيران المسلحين، فيما تم ضبط صواريخ إضافية كانت بحوزة القتلى كانت معدة للإطلاق.

في سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي إن جنديًّا من وحدة الاستطلاع في لواء جفعاتي أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق النار خلال القتال في شمال قطاع غزة صباح الأربعاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت إسرائيل أعلنت الثلاثاء، مقتل جندي، الذي يعدّ الأول منذ بدء عملية "عربات جدعون 2" التي تهدف لاحتلال مدينة غزة.

ووسّعت إسرائيل الأسبوع الماضي هجومها البري على مدينة غزة المدمّرة كما سائر أنحاء القطاع جراء الحرب المتواصلة منذ هجوم حماس على جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

أخبار ذات علاقة 33 قتيلًا في قصف إسرائيلي على غزة (فيديو)

وتسبّب الهجوم الإسرائيلي على كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا بالسكان، بحركة نزوح واسعة من المدينة، وسط إدانات دولية.