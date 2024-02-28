توقعات بالتوصل لاتفاق التهدئة بين "حماس" و إسرائيل قبل رمضان

رجح خبراء ومحللون سياسيون أن ينجح الوسطاء الإقليميون والدوليون في التوصل لاتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس قبل شهر رمضان، مؤكدين أن الضغوط تتزايد على الطرفين من أجل تقديم التنازلات.

وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة جهود وساطة بين حماس وإسرائيل لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط ترجيحات بقرب التوصل لاتفاق تهدئة وتبادل أسرى.

ضغوط

يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، أسعد غانم، أن الوسطاء زادوا من ضغوطهم على حماس وإسرائيل؛ من أجل الدفع قدما نحو التوصل لاتفاق تبادل أسرى يؤدي لوقف إطلاق نار في غزة، ولو بشكل مؤقت.

وقال غانم، لـ"إرم نيوز": "هذه الضغوط، خاصة التي تمارسها الولايات المتحدة على إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ستؤدي إلى التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار، يمهد لإنهاء شامل للحرب".