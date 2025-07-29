العراق ينفي وجود عمليات تهريب سلاح عبر الحدود مع سوريا

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، وجود أي عمليات تهريب أسلحة عبر الحدود مع سوريا، مؤكدة أن الشريط الحدودي مؤمّن بالكامل وتحت السيطرة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "تابعت ما طُرح مؤخراً من مزاعم باطلة في أحد البرامج التلفزيونية على إحدى القنوات الفضائية، بشأن وجود عمليات تهريب سلاح عبر الحدود العراقية السورية"، مشددة على أن "هذه الادعاءات لا تستند إلى أي دليل واقعي".

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وأضاف البيان أن "الحدود العراقية السورية مؤمّنة بقطعات قوية ومتكاملة، ومدعّمة بتحصينات رصينة ومنظومة مراقبة ذكية، وتدار بجهد ميداني واستخباري عالي التنسيق من قبل قيادة قوات الحدود، بما يضمن السيطرة الكاملة على الشريط الحدودي ويحول دون أي خرق أمني أو تهديد لسيادة البلاد".

وأكدت الوزارة أن الجهات الأمنية المختصة "لم تسجّل أي حالة تسلل أو تهريب من الحدود السورية طيلة الفترة الماضية"، داعية وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية إلى "التنسيق المسبق لتنظيم زيارات ميدانية إلى أي من القواطع الحدودية، بهدف الاطلاع ميدانياً على مستوى الجاهزية الأمنية والاستقرار الذي تحقق بفضل جهود قوات الحدود".

واعتبرت الوزارة أن "ترويج مثل هذه الادعاءات المضللة دون تقديم أدلة موضوعية، لا يخدم إلا أجندات مشبوهة تسعى إلى إرباك الرأي العام والنيل من جهود مؤسسات الدولة الأمنية"، وفق تعبيرها، مؤكدة أنها "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق من يروّج لمثل هذه الأكاذيب، استناداً إلى ما يتيحه القانون العراقي".