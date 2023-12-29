الخيام.. ملاذ الغزيين الوحيد للاحتماء من الهجمات الإسرائيلية

وأعلنت السلطات الصحية في غزة مقتل أكثر من 21 ألف شخص، أي نحو 1% من سكان القطاع، ويُخشى أن آلاف الجثث لا تزال مدفونة أسفل الأنقاض.

وقالت الأمم المتحدة، إن آلافًا آخرين ربما قضوا نحبهم بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه النظيفة والمأوى الملائم.

وتقول إسرائيل إنها تفعل كل ما بوسعها لحماية المدنيين، وتتهم مقاتلي حماس بإلحاق الأذى بهم؛ لأنهم يعملون وسط السكان وهو ما تنفيه الحركة.

ودعت الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، هذا الشهر إلى تخفيف وتيرة الحرب الشاملة في الأسابيع المقبلة والتحول إلى عمليات مستهدفة ضد قادة حماس.

لكن حتى الآن لا تُظهر إسرائيل أي مؤشرات على فعل ذلك، إذ شنت هجوماً جديدًا في الأسبوع الأخير من العام بدأ بقصف مكثف على المناطق الوسطى.

وأصدرت إسرائيل اعتذارًا نادرًا، الخميس، عن قتل مدنيين في ضربة جوية ضخمة عشية عيد الميلاد تقول السلطات الفلسطينية إنها قتلت العشرات وتسببت في أحد أكبر موجات النزوح منذ بداية الحرب.

ويقول السكان إن القوات الإسرائيلية توغلت في البريج بوسط غزة في اليومين الماضيين، فيما لا يزال القتال العنيف مستمرًّا في الضواحي الشرقية. وكان القصف عنيفًا هناك على وجه الخصوص وفي النصيرات والمغازي المجاورتين.