قادت "طوفان الأقصى".. إسرائيل تتعهد بإبادة "نخبة" حماس

توعد الجيش الإسرائيلي الأربعاء حركة "حماس" مهددًا باستهداف كل عنصر من عناصر ما تسمى "قوة النخبة" التابعة للحركة، والتي يتهمها الجيش بتنفيذ عملية "طوفان الأقصى" مؤخرًا.

وكشف أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم "ضرب مقرات قيادة عملياتية لنشطاء تسللوا إلى بلدات غلاف غزة يوم السبت الماضي".

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس": "خلال ساعات الليلة الماضية أطلق جيش الدفاع موجة ضربات جوية واسعة لاستهداف قوات النخبة التابعة لحماس".

وذكر أنه "تتشكل قوات النخبة التابعة لحماس من نشطاء تم اختيارهم من قبل قيادة حماس حيث يتدربون لتنفيذ كمائن واقتحامات وعمليات تخريب وإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقنص والتسلل عبر الأنفاق".

وتابع: "كانت قوات النخبة أولى القوات التي تسللت إلى الأراضي الإسرائيلية لارتكاب المجازر ضد مواطني إسرائيل" على حد تعبيره.