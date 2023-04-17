"الدعم السريع" تعلن اقتحامها منزل البرهان في القيادة العامة

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، يوم الإثنين، اقتحامها منزل رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان في القيادة العامة.

ونشرت قوات الدعم السريع، مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر، زعمت من خلاله أن عناصرها اقتحموا منزل البرهان.

ويظهر مقطع الفيديو مرآبا لعدد من السيارات، فيما يظهر عدد من عناصر الدعم السريع وهم يتحدثون وبعضهم داخل السيارات.