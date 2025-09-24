وزير لبناني لـ"إرم نيوز": حزب الله "يماطل" ولا يتعاون مع الحكومة لتسليم سلاحه

كشف وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة أن "حزب الله" يماطل بتسليم سلاحه ولا يتعاون بتنفيذ قرار الدولة المتعلق بهذا الشأن؛ ما تسبب بتأخير العثور على مخابئ الأسلحة والذخائر، مطالبًا بدعم مالي ولوجستي عربي يكفل إتمام خطة الحكومة.

وتوعد الوزير اللبناني في حوار خاص مع "إرم نيوز" مبعوث الرئيس الأمريكي توماس باراك بمواجهة شفافة في أول زيارة له إلى بيروت، على خلفية تصريحاته التي شكك من خلالها في جدية الحكومة بنزع سلاح حزب الله، ووصفها بأنها "متناقضة"، مطالبًا إدارة ترامب بتوضيح موقفها منها.

وتاليا نص الحوار:

بداية، كيف ترد على تصريحات المبعوث توماس باراك التي شكك فيها بجديتكم في نزع سلاح حزب الله، والتي قال فيها "لن نسلح الجيش اللبناني ليقاتل أبناء شعبه"؟

كان حديث باراك متناقضًا ولا سيما مع السياسات الأمريكية المعلنة والمطبقة على الأرض من ناحية دعم الجيش اللبناني، إضافة إلى تناقض كبير حول ما يقال عن الموقف الحكومي وعمل الجيش اللبناني، وتناقض آخر حول أولويات السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط.

إذا رغبنا بتعداد التناقضات التي خرجت منه فإننا لن نستطيع حصرها جميعًا. مقابلته كانت غير موفقة وعلى الإدارة الأمريكية توضيح موقفها من تصريحاته.

وعندما يعود باراك مجددًا إلى بيروت فإننا سنذكره بأن أخطأ كثيرًا بهذه التصريحات، وبأنه أخطأ أيضًا ببعض الوقائع المتعلقة بتاريخ لبنان.

ماذا يحتاج لبنان كي يكمل عملية نزع سلاح حزب الله على أكمل وجه ودون تأخير؟

لبنان بحاجة لدعم مالي وعسكري لوجستي خاصة بالمعدات لكي يتمكن من الوصول إلى مخازن السلاح التابعة لحزب الله والتي نواجه صعوبة بالغة لإخراج الذخائر والسلاح فيها.

الجيش اللبناني تقدم بلائحة مطالب لدول عربية صديقة تشمل معدات نقل وتقنيات لتفكيك المتفجرات وهذا الدعم ضروري، إضافة إلى أننا طلبنا دعما ماليا مباشرا لأننا بحاجة لتدريب كوادرنا في الجيش لإكمال مهامه.

تلقى لبنان وعودا بالدعم من بعض الدول ولكننا ننتظر انعقاد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، ونأمل أن يعقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن.

حصل لبنان على الدعم من الولايات المتحدة ومن الأردن ومن جمهورية مصر، لكننا بحاجة لدعم أكبر بكثير خاصة من دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والكويت في سبيل أن يحقق الجيش اللبناني أهدافه في أسرع وقت ممكن.

لبنان عادت سيادته، وعاد لبنان مجددا إلى الحضن العربي، لكنه بحاجة الدعم لتنفيذ سياساته وإيصال البلد إلى بر الأمان.

يرجع البعض التأخير بتنفيذ نزع سلاح حزب الله لضعف إمكانيات الجيش وموارده، ما دقة هذا الأمر؟

الجيش لديه الإمكانيات، وما قام به منذ إعلان وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 كان جيدا، ولكن لو كان لديه ما يكفي من العتاد والدعم المالي والسياسي، لكنا تقدمنا بعملية النزع بشكل أسرع لحصره بيد الدولة.

العمل جار على قدم وساق، بمراقبة ضباط فرنسيين وأمريكيين يشهدون على ذلك، وكما تشهد عليه الأمم المتحدة والمراقبين في جنوب لبنان.

ولكن التقدم بعملية نزع السلاح يراه البعض بطيئا دون بيانات شفافة توضح ماذا تعمل الحكومة، كيف تعلق؟

لا يستطيع أحد إنكار التقدم بعملية نزع السلاح، وهناك عمل جبار، ولكن كي نبسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية نحتاج إلى العتاد والتمويل.

أكثر المعدات الموجودة الآن لدى الجيش تعود لأكثر من 40 أو 50 سنة وليس من السهل صيانتها أو العثور على قطع غيارها.

الخطوط العريضة التي عرضها الجيش لعملية نزع السلاح ليست سرية، فقد تحدث عن 5 مراحل، ونحن اليوم بالمرحلة الأولى التي ستستمر من فترة شهر إلى ثلاثة أشهر، وهي بدأت يوم 5 سبتمبر، وننتظر أول تقرير من الجيش اللبناني بعد شهر من بدء التنفيذ أي في 5 أكتوبر بخصوص التقدم في تنفيذ هذه الخطة، لكن تفاصيلها التنفيذية متعلقة فقط بالجيش.

ماذا عن حزب الله نفسه، وقبوله بقرار تسليم السلاح؟

من خلال ما رصدنا في الأشهر الأخيرة فإن الحزب في جنوب الليطاني لم يتعاون مع الحكومة بتسليم السلاح ولكنه لم يقاوم العملية، وهذا تسبب بتأخير في العثور على مخابئ الأسلحة والذخائر.

نتذكر الانفجار الذي حدث في أحد المواقع ما أدى لمقتل ستة جنود من الجيش اللبناني، وللأسف تعاون الحزب في تسليم السلاح ضعيف، وكان عليه أن يولي الاستقرار والحفاظ على الأمن في لبنان أهمية قصوى، وأن يراعي التطبيق السياسي الذي التزمت به الحكومة وعلى ضوئه نالت ثقة مجلس النواب بأكثرية ساحقة بعد أن تعهدت بحصر السلاح في يد الدولة.

وعلى حزب الله أن يراجع أفكاره وأن يتعاون بشكل كامل مع الدولة لتسليم السلاح دون وضع أي عراقيل.