عشرات القتلى والجرحى وسط انهيار للمنظومة الصحية في خانيونس

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن مقتل أكثر من 71 مواطنًا غالبيّتهم من الأطفال والنساء جرّاء القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي على محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، بأن محافظة خانيونس لا سيما مناطق الوسط والشرق تشهد قصفًا إسرائيليًا مكثفًا طال عشرات المنازل المأهولة منذ بدء العملية العسكرية البرية على المحافظة، واشتدت وتيرة الاستهدافات منذ عدة أيام بلوغًا إلى ذروتها منذ فجر اليوم.

وقال مدير مجمع ناصر الطبي د. ناهض أبو طعيمة، لـ"إرم نيوز"، إنّ المجمع استقبل عشرات القتلى والجرحى منذ صباح اليوم، جرّاء القصف الإسرائيلي المكثّف على المحافظة، ما أدى إلى امتلاء أروقة المستشفى وساحتها بجثامين الضحايا والجرحى.